Maltempo, cessata allerta in Liguria: nel pomeriggio ancora allagamenti nel Ponente

Liguria. Si chiude con numerosi allagamenti nel Savonese il bilancio dell’allerta meteo in Liguria, cessata alle 20.00 su tutta la regione. Sui bacini marittimi la criticità più elevata per temporali (arancione) è scaduta alle 16.00, ma questo non ha impedito la formazione di nuovi nuclei sulla Riviera di Ponente. Al riparo invece Genova e il settore centrale, bersagliato soprattutto nella notte tra sabato e domenica, così come il Levante.

A Savona i temporali di domenica pomeriggio hanno allagato alcune zone di via Nizza e via Stalingrado e le Fornaci. I cumuli d’acqua hanno toccato diversi centimetri, rendendo difficoltosa la circolazione dei veicoli. Altri allagamenti si sono verificati ad Albenga, tra via del Cristo e Campochiesa, e a Spotorno.

