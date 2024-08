Maltempo, frana a Savona: in lungomare Matteotti si viaggia a senso unico alternato

Savona. Sembra si sia placata l’ondata di maltempo che si è abbattuta oggi pomeriggio (domenica 18 agosto). Dalle 22 circa sul capoluogo non piove più, anche se gli interventi per far defluire l’acqua sono stati numerosi in tutto il savonese.

Ad ora il problema maggiore interessa l’Aurelia, in lungomare Matteotti nei pressi della galleria Valloria, dove una frana si è abbattuta sulla strada in direzione Savona e i Vigili del fuoco e la Protezione civile hanno messo in sicurezza il tratto. Si viaggia a senso unico alternato, e domani i tecnici saranno al lavoro per cercare di rimuovere lo smottamento.

