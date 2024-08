Liguria. Anche questa volta, fortunatamente, la Liguria ha scampato i possibili effetti idrologici che il maltempo in corso avrebbe potuto causare sul territorio regionale.

Le due strutture per cui ieri è stato diramato il massimo livello di allerta per temporali (quella notturna in lento spostamento da Savona a La Spezia, e quella del mattino, ancora in corso, dal centro del bacino del Mar Ligure alle coste di levante) si sono mantenute prevalentemente in mare.

