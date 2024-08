Monterosso: gli appuntamenti della settimana

Dopo i recenti temporali, è il momento di tornare a vivere la bellezza e l’energia del nostro borgo con una settimana di eventi imperdibili. La Pro Loco di Monterosso vi invita a dimenticare le nuvole e a tuffarvi in un mare di intrattenimento, musica e cultura, tutto rigorosamente a cielo aperto.

Programma

Lunedì 19 Agosto

– Ore 17:00, Piazza Tina Anselmi: Torneo di ping pong. Sfida i tuoi amici e dimostra chi è il campione della serata.

– Ore 21:00, Molo dei Pescatori: Torneo di biliardino. La competizione si accende tra risate e sfide appassionate.

Martedì 20 Agosto

– Ore 21:30, Molo dei Pescatori: Marina Rei live con il Festival Women – Voci di Donne 2024. Un’intima serata musicale con un set che spazia dalla chitarra al pianoforte, per celebrare la forza e la bellezza delle voci femminili.

Mercoledì 21 Agosto

– Ore 18:00, Piazza Garibaldi: Degustazioni di vini locali a cura dei viticoltori del territorio.

– Ore 20:45, Piazza Garibaldi: Presentazione del libro di Attilio Casavecchia, “Dario Capellini Cinque Terre e Libertà”, con intervista condotta da Maria Ida Capellini. Scopri le storie di resistenza e passione che hanno segnato le Cinque Terre.

Giovedì 22 Agosto

– Ore 21:30, Molo dei Pescatori: Concerto de La Bottega della Musica. Vivi un’emozionante serata con le cover del leggendario Fabrizio De Andrè, per un viaggio musicale tra i successi del cantautore genovese.

Venerdì 23 Agosto

– Ore 18:00, Punta Corone: Aperitivo con musica dal vivo e vino delle Cinque Terre. Un angolo di paradiso dove degustare i sapori del territorio accompagnati da note rilassanti. Prenotazione consigliata.

– Ore 21:00, Lungomare davanti alla stazione: Non perderti il DJ set al tramonto de “I Polli”. La musica perfetta per salutare il sole e prepararsi a una serata speciale.

Sabato 24 Agosto

– Ore 21:00, da Piazza Fegina al Molo dei Pescatori: Pedrasamba & Discoparty. Una parata di ritmi brasiliani invaderà le strade di Monterosso per una notte di festa e musica senza confini.

Domenica 25 Agosto

– Ore 18:30, Piazza Don Minzoni: Bescantando Inta Macaja. Un’esplosione di folklore che animerà il borgo con musica, bancarelle gastronomiche e spettacoli itineranti.

Non perdetevi nessun dettaglio. Seguiteci sui nostri canali social per rimanere aggiornati su eventuali variazioni e per scoprire tutti i dettagli dei nostri eventi.