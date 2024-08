Le cinque partite giocate questa sera alle 20.30 chiudono la prima giornata del campionato di Serie B. Pareggi per le due arrivate dalla massima serie di scena stasera: il Sassuolo da 1 a 1 a Catanzaro, raggiunto da Pontisso dopo il vantaggio firmato dall’arcolano Samuele Mulattieri; pari anche per il Frosinone, che allo Stirpe fa 2 a 2 con la Sampdoria. Stesso risultato tra Reggiana e Mantova, con i virgiliani, neopromossi, che hanno strappato il pari con al minuto 94 (autorete di Meroni). Sconfitta poi al Manuzzi con il Cesena (2 a 1) per la Carrarese al ritorno in B dopo 76 anni. Completano il quadro i tre punti incamerati dal Cosenza, che tra le mura amiche ha vinto 1 a 0 con la Cremonese. Classifica, per quel che vale segnalarlo dopo una giornata, guidata dalla Juve Stabia, vittoriosa ieri per 3 a 1 a Bari, unico successo fuori casa della tornata.

L’articolo Pari tra Frosinone e Samp, sconfitta a Cesena per la Carrarese. Sassuolo raggiunto dopo il vantaggio di Mulattieri proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com