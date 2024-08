Parole ubikate in mare, il 20 agosto incontro con gli attori e scrittori Stefano Massini e Gioele Dix

Albissola Marina. Prosegue l’edizione 2024 di “Parole Ubikate in mare”, la rassegna a cura della Libreria Ubik, del Comune di Albissola Marina e del Comune di Savona, con il sostegno di Bper Banca e NH Hotels & Resorts.

Martedì 20 agosto alle 21.15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina incontro con l’attore e scrittore Stefano Massini (lo scrittore italiano vivente più rappresentato al mondo tradotto in 24 lingue e vincitore di numerosissimi premi) e presentazione del libro “Mein Kampf. Da Adolf Hitler” (Einaudi). Modera l’attore e scrittore Gioele Dix. L’incontro si svolge in collaborazione con Arci, Anpi, Isrec, Aned.

