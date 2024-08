Rapallo: parcheggi zona copertura San Francesco e loro sicurezza

Al Sindaco dott.ssa Elisabetta Ricci

All’assessore ai lavori pubblici dottor Filippo Lasinio

All’assessore alla sicurezza Antonio Piazza

Al comandante della polizia municipale Marco Delpero

Al segretario generale dottor Mario Vittorio Canessa

Agli uffici competenti

Oggetto: interrogazione in merito alle attuali condizioni di sicurezza nel parcheggiare e percorrere via Milite Ignoto dopo i lavori che hanno riguardato il rifacimento della copertura del san Francesco

Premesso che:

Dopo anni di lavori con totale o parziale interdizione al traffico, è stata da fine maggio riaperta al traffico la circolazione sulla nuova soletta del San Francesco,

successivamente sono stati sulla nuova struttura posizionati parcheggi per autovetture e motocicli

in data 17 agosto a partire dalle ore 20, per diramato allerta meteo arancione, le autovetture ed i motocicli ivi parcheggiati, avvisati solo poche ore prima con cartelli sulla via e biglietti sui veicoli dell’obbligo di rimozione, sono stati in gran parte rimossi da carri attrezzi nella serata

Considerato che:

in attesa di lavori appaltati di finiture e completamento pavimentazione previsti per ottobre, si percorre ad oggi una strada accidentata, con coperture diverse, canalette mosse e già parzialmente divelte a causa di movimenti differenziati tra le strutture nuove e tra quelle nuove e quelle preesistenti (molto evidenti per esempio nella connessione delle strutture nuove con corso Assereto verso via Milite Ignoto) , irregolarità’ varie di materiali, protezione alla circolazione pedonale fornita da New Jersey in plastica; inoltre molti cittadini lamentano la percezione di vibrazioni importanti:

In qualità’ di consiglieri comunali, chiediamo delucidazioni in merito alle attuali condizioni di sicurezza dell’opera in oggetto ed in particolare:

1) Se l’opera inerente il rifacimento della copertura del torrente San Francesco, per come voluta dalla passata Amministrazione e realizzata dalla Stessa, abbia ottenuto il nulla osta, dagli enti competenti, all’uso di parcheggio e carrabilità preesistenti: in particolare chiediamo la Determina dirigenziale della Regione Liguria ( o verbale di Conferenza dei Servizi alla quale l’Ente ha partecipato ) con la quale si autorizza l’uso a parcheggio della soletta subordinato al suo sgombero in caso di allerta.

se la sosta sulla copertura sarà sempre interdetta in caso di allerta, il tutto dovrebbe essere messo a regime in modo definitivo nel Piano di Protezione Civile PPC ( che è’ del 2017) e non essere oggetto di specifici provvedimenti del sindaco come nel caso di ieri: è stato aggiornato il PPC con questa forte limitazione ?

il testo del PPC é di difficile individuazione on line ( pensate agli anziani!): non sarebbe opportuna una diffusione capillare: nei luoghi pubblici, nei pubblici esercizi, usando la rete degli amministratori di condominio ( responsabilizzati con delibera di Giunta ) in modo che lo possano inviare cartaceo ( perlomeno riassunto nei suoi elementi principali) a tutti gli amministrati?

la rimozione delle auto è stata dunque realizzata secondo le procedure previste dal codice della strada? Secondo l’articolo 6, comma 4, lettera f, non e’ necessario affiggere il cartello di rimozione almeno 48 ore prima della rimozione ? Non sarebbe pertanto stato opportuno posizionare un cartello che perlomeno indicasse che nell’ eventualità ’ di allerta meteo le auto andassero rimosse ?

nel caso non siano state rispettate le tempistiche dovute e vi fossero delle contestazioni chi se ne accollerà i costi (di carri attrezzi etc..)? Il Comune è assicurato in tale evenienza?

Nell’occasione si chiede ancora:

1 a) Se è a norma il parcheggio sul San Francesco, perché una vasta area è lasciata vuota ed inutilizzata con resti di mezzi e materiali del cantiere precedente?

1b) se è a norma, perché non vi si spostano i parcheggi dell’hotel Italia lido in area ad esso vicina e riservata lasciando agli utenti dell’albergo la possibilità’ di carico scarico e dedicando la peraltro piccola area della piazzetta Bottaro ad aiuole e panchine che guardino al castello, risultando essere così oltreché brutta, pericolosa la mobilizzazione di auto in mezzo al traffico pedonale

1c) se non vi siano altre aree ove collocare i taxi che non in faccia al castello?

2) Se sia a norma percorrere una soletta che non è dotata di regimentazione delle acque e quindi :

. senza pavimentazione (o manto di usura di asfalto)

. Senza impermeabilizzante – guaina bituminosa –

È noto che per proteggere le strutture in calcestruzzo nel loro complesso non sia sufficiente trattarne la superficie con pitture e/o prodotti che ne migliorano l’impermeabiilità, come dichiarato dall’Assessore ai lavori pubblici: senza i necessari strati di pavimentazione (massetti porta pendenza, guaine di protezione , manto di usura o pavimentazione) le strutture, seppur trattate sulla loro superficie, saranno sempre soggette alle infiltrazioni di acqua che favoriscono un degrado precoce delle stesse

2a) a questo proposito si chiede di visionare il piano di manutenzione dell’opera ( copertura San Francesco)

3) Se siano a norma i parcheggi disco orario davanti alla libreria Agorà che obbligano a parcheggio in retromarcia con rischio di collisione con mezzi che escono da rotonda a scendono da cunetta peraltro già’ apparentemente anomala

4) se sia sicura la attuale percorrenza pedonale di via milite ignoto e della nuova soletta specie nell’area davanti ad agorà verso via Maggiocco

Con osservanza

I consiglieri comunali

Francesco Angiolani

Andrea Annicchiarico

Andrea Carannante

Gaia Mainieri