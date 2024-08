Regionali, dopo le vacanze si riparte da Piciocchi e Orlando (ma il M5s vuole dire la sua)

Genova. Archiviato il periodo di Ferragosto è tempo di “controesodo” anche per la politica ligure che all’inizio di settembre dovrà farsi trovare pronta coi candidati presidenti delle due coalizioni. Riprenderanno probabilmente la settimana prossima – ma senza particolare solerzia – i colloqui e le manovre per mettere d’accordo centrodestra e campo largo progressista sui nomi giusti per presentarsi al voto e provare a (ri)conquistare il vertice della Regione dopo nove anni di dominio incontrastato di Giovanni Toti.

Nel centrosinistra finora l’unica proposta esplicita è quella relativa all’ex ministro Pd Andrea Orlando, profilo di indubbia caratura nazionale, che da settimane parla già da candidato in pectore e registra (più o meno esplicitamente) un consenso quasi trasversale, pur aspettando ancora l’investitura ufficiale. Il Movimento 5 Stelle, però, vuole dire la sua e nei prossimi giorni avanzerà un altro nome, probabilmente quello del senatore genovese Luca Pirondini, già capogruppo a Tursi, da portare al tavolo nazionale. Difficile dire se sarà una mossa “di bandiera” o se verrà avviata una trattativa vera a livello romano per tentare di spuntarla.

