Sampdoria ripresa dal Frosinone nel finale, Pirlo: “Pareggio positivo, abbiamo dimostrato di essere una squadra che sa quello che vuole”

Una Sampdoria prolifica in attacco, ma eccessivamente sbadata dietro. È questo quanto emerso dal pareggio di Frosinone: questa sera i blucerchiati infatti hanno esordito in campionato con un pareggio con il risultato di 2-2. In spolvero l’asse Coda-Tutino, così come ottime sono state le prestazioni dei nuovi acquisti tra cui Ioannou e Akinsanmiro.

Merita infine una menzione particolare Simone Ghidotti, estremo difensore capace in più occasioni di blindare la porta salvando i suoi. “Quello di questa sera è un pareggio positivo – commenta Andrea Pirlo ai microfoni del club -, c’è stata la prestazione e una bellissima reazione dopo essere andati in svantaggio. Peccato essere stati raggiunti perchè in quel momento sembrava di avere la partita in mano, invece è proprio in quei momenti che bisogna stare più attenti perchè è in quel frangente che abbiamo subito il secondo gol e poi c’è stata l’espulsione che ci ha messo un po’ in difficoltà”.

