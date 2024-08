Turismo: l’allerta spaventa e anticipa partenze, ma avremo ancora il pienone

Il Ferragosto segna il giro di boa dell’estate. Un’allerta arancione virtuale ha anticipato molte partenze nel fine settimana e questa sera in A-12 non si registra alcuna coda verso il Nord. Questo non vuol dire che i turisti sono spartiti. Assisteremo ancora al via vai di turisti che trascinano trolley o si recano in spiaggia con la borsa del ghiaccio e una palla tra le braccia. Faticheremo ancora a trovare un posteggio disponibile; ci metteremo in coda per comprare una fetta di focaccia; al ristorante ci sentiremo dire che se non abbiamo prenotato non c’è posto se non fino a quando si libera un tavolo. E’ l’estate degli italiani tornati all’estero; degli stranieri che riscoprono il nostro paese; delle case vacanza.

Con l’inizio delle scuole ritorneremo a discutere sulla destagionalizzazione del turismo, limitato a Portofino, in parte a Camogli e a Genova, matrigna ma sempre più regina del turismo e della nautica. (m.m.)

» leggi tutto su www.levantenews.it