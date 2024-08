Visite private al prezzo del ticket, la Asl risponde a un cittadino: “Dalla Regione in arrivo la disciplina”

Genova. “La Regione sta predisponendo una disciplina a livello unitario per regolamentare il ricorso al percorso di tutela preventiva nel caso in cui agli stessi non possano essere garantite le prestazioni sanitarie nei tempi previsti che prevedono anche le prestazioni rese in regime di intramoenia con oneri a carico delle aziende per la parte eccedente il ticket“. È quanto ha risposto la Asl a un cittadino che si era rivolto allo sportello dell’associazione Impegno Comune, da tempo attiva sul fronte dei ricorsi presentati per le liste di attesa delle visite mediche in ritardo rispetto alle previsioni. Un documento che “conferma forse un passo avanti“, secondo l’associazione.

“Abbiamo quindi chiesto i tempi del percorso senza alcuna risposta. Inoltre è da notare che la Asl indichi nella comunicazione stessa il numero verde ormai cessato e soprattutto insista sul fatto che l’utente debba continuare a chiamare il Cup, costringendolo di fatto a diventare un centralinista a causa del disservizio delle strutture sanitarie pubbliche”, sottolinea Impegno Comune.

