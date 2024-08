A “Nuove terre” gran finale con tris di giovani e dj set

Tris di giovani e dj set per il gran finale di Nuove Terre: uno sguardo sul teatro del presente già proiettato nel futuro. Con Eat the catfish, Pietro Giannini e Collettivo Caligo, il festival di Officine Papage propone tre spettacoli che raccontano l’amore e la famiglia dal punto di vista delle nuove generazioni.

Mercoledì 21 agosto a Deiva Marina, “Primavera e altre stagioni” esplorerà le fantasie e gli umori della vita di una coppia nel suo primo anno di storia. Giovedì 22 agosto a Bonassola, “La costanza della mia vita”, menzione speciale al Premio Scenario 2023, racconterà le esperienze di separazione e di abbandono del suo giovanissimo protagonista. Venerdì 23 agosto a Framura, “Petrusinu” porterà in scena le surreali dinamiche di un gruppo famigliare coinvolto in ‘un fatto brutto’. Il festival si chiude sul mare di Fornaci lunedì 26 agosto, con il coinvolgente Dj set di Lowtopic, alias di Francesco Bacci, che molti ricorderanno in formazione con gli Ex-Otago. L’evento, realizzato in collaborazione con Electropark, proporrà un insieme eterogeneo di sintetizzatori morbidi, pianoforti familiari, bassi invadenti, voci eteree e beat organici

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Mer 21/08, 21.30 DEIVA MARINA – Piazza Bollo

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com