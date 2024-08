Abbonamenti verso la conferma, lo Spezia riparte dallo zoccolo duro di un anno fa. Contro il Frosinone ci vuole un Picco formato Venezia

Dai 4708 della scorsa stagione ai 4712 di quella che, per quanto riguarda le gare casalinghe, prenderà il via sabato sera prossimo nell’esordio casalingo contro il Frosinone. Lo Spezia riparte, uno più uno meno, dagli stessi abbonati su cui ha contato nell’annata 2023-24, quella del ritorno in cadetteria dopo le tre consecutive in massima serie. Un dato non ancora definitivo ma già significante che, fanno sapere da Via Melara, potrebbe ancora migliorare, contando i cosiddetti abbonamenti corporate, legati cioè ai contratti con le aziende coinvolte nei differenti pacchetti pensati dal club. Lo zoccolo duro insomma non si consuma nonostante una stagione tribolata, con la non banale problematica del mancato utilizzo del Picco nelle prime partite di campionato e immediatamente densa di problemi tecnici e contraccolpi, risolta in positivo dopo una miracolosa rimonta nel girone di ritorno soltanto all’ultima partita della stagione regolare in un ambiente che chi era in Viale Fieschi quella sera fatica a dimenticare.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com