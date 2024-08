Anche un portiere a fine mercato: lo Spezia osserva Andrenacci e il mercato svincolati

C’è ancora qualche casella da spuntare nel nuovo Spezia di Luca D’Angelo e una di queste riguarda la porta. Dopo gli addii di Zoet e Zovko, a cui si aggiunge quello di Dragowski, ceduto dopo il prestito dello scorso gennaio, le Aquile hanno acquistato Mouhamadou Sarr, nuovo numero uno della squadra bianca, ma con l’infortunio di Crespi e il solo giovanissimo Mascardi come prima alternativa qualche movimento è ancora previsto. È ormai tramontata l’ipotesi che portava a Bruno Bertinato, brasiliano del Venezia per cui si era arrivati ad un accordo, ma che sembra ora irraggiungibile, ma lo Spezia a fine mercato cercherà di arricchire la rosa con un nuovo estremo difensore.

Prima la società dovrà cedere tutti gli esuberi e una volta ultimata la campagna uscite potrà provare a strappare un accordo per un nuovo portiere. Mascardi piace e molto a Luca D’Angelo, che ha ottenuto grandi risposte nel ritiro di Santa Cristina, ma rimane un diciassettenne (sarà maggiorenne solo a settembre) con nessuna esperienza nel mondo dei professionisti, peraltro in un ruolo delicatissimo. Il classe 2006 potrà essere il portiere del futuro dello Spezia, ma come vice Sarr si punterà su un profilo con maggiore esperienza. Tra i nomi valutati c’è quello di Lorenzo Andrenacci, in uscita dal Brescia, ventinove anni e una cinquantina di presenze in Serie B, dove è quasi sempre stato un secondo. Qualora i lombardi aprissero alla formula del prestito lo Spezia potrebbe provarci negli ultimissimi giorni di mercato, ma se l’operazione non andasse in porto ecco che potrebbero aprirsi le porte del mercato svincolati, dove sono diversi i numeri 1 di esperienza presenti che potrebbero dare una mano alla squadra bianca.

