Brignole, iniziato il taglio degli alberi. Presidio di protesta durante i lavori

Genova. Sono incominciate alle 22 le prime operazioni di taglio dei 15 pini di Brignole considerati a rischio crollo. Gli operai Aster, dopo aver transennato l’area più a levante dei giardini di fronte alla stazione, hanno iniziato a sfrondare le chiome degli alberi in quota, operazione preliminare all’abbattimento. Sul posto un presidio di protesta sta assistendo ai lavori che andranno avanti tutta la notte.

L’intervento, secondo il Comune di Genova, si è reso necessario per questioni di sicurezza: sono considerati a rischio di cedimento e le operazioni non state posticipate nonostante la richiesta dai comitati, che questa mattina hanno proposto una contro perizia per evitare l’abbattimento. Durante le operazioni i cittadini presenti hanno accompagnato il lavoro delle motoseghe con applausi ironici e cori di protesta.

