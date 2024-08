Genova. A fine luglio la Giunta Bucci ha approvato il Documento unico di programmazione, il cosiddetto Dup, a consiglio comunale chiuso e con la città pronta a prendersi qualche settimana di riposo.

“Si è persa l’ennesima occasione per avviare un confronto per il bene di Genova, visto che il DUP è quel documento che segna la rotta che l’Amministrazione vuole tracciare per questa seconda metà di mandato” – denuncia Filippo Bruzzone, capogruppo della lista Rossoverde a palazzo Tursi.

