Scontro poco dopo la mezzanotte a Chiavari, in corso de Michiel in prossimità delle carceri, tra un’auto ed uno scooter con a bordo due minorenni di 17 e 15 anni. Sul posto è confluito il medico del 118 con la Croce Verde e la Croce Rossa di Chiavari. I due ragazzi politraumatizzati, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Presente anche la polizia di Stato per ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità.

» leggi tutto su www.levantenews.it