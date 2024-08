Dall’ufficio stampa di Confesercenti Genova

Non conosce sosta “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare organizzato ogni ultimo weekend del mese da Confesercenti Genova, con il patrocinio del Comune, lungo via Rivarola dove trovano posto decine di banche di prodotti agroalimentari a chilometro zero e igp.

