“Comunità energetiche e biodigestore: contraddizione da sanare”

“Abbiamo inviato alla sindaca Cristina Ponzanelli e al Consiglio comunale una lettera di apprezzamento per la scelta di promuovere comunità energetiche al fine di favorire la diffusione delle energie veramente rinnovabili (soprattutto solari)”. Così il comitato Sarzana, che botta! con la sua presidente Roberta Mosti, che prosegue: “Nello stesso tempo chiediamo al nostro “parlamentino” di attivarsi per fermare la costruzione del biodigestore di Saliceti, la cui realizzazione è in palese contrasto scientifico con i principi e gli impegni assunti con le comunità energetiche. Ne spieghiamo tecnicamente il motivo. Le soluzioni veramente green sono produrre materia (compost) da materia (rifiuti organici) ed energia (solare, eolica, idrica) dagli elementi naturali, come indica l’Unione Europea (e la scienza)”.

“Il biodigestore di Saliceti – scrive Mosti – è la negazione dei principi che il consiglio comunale ha voluto affermare: puntare sulle energie veramente rinnovabili, che non consumano materia; lottare contro l’immissione in atmosfera di gas climalteranti; privilegiare soluzioni come le comunità energetiche che abbattano costi ed inquinamento. I biodigestori inoltre assorbono una montagna d’incentivi pubblici a fronte di una modesta efficienza energetica. Un impianto eolico produce 5 Kwh per ogni Kwh consumato. In un impianto fotovoltaico l’energia prodotta è pari a 7 volte rispetto a quella assorbita. Nel caso dell’idroelettrico addirittura il rapporto è di 24 Kwh prodotti con 1 Kwh consumato. I biodigestori danno il peggior rendimento: 1,25 Kwh per 1 Kwh assorbito. Sarebbe più logico dirottare gli incentivi verso tecnologie effettivamente green anche in considerazione dello scarso contributo al fabbisogno nazionale di energia: a fronte di una domanda di 70 miliardi di mc di metano, ad oggi l’apporto dei biodigestori potrà raggiungere di 5 miliardi di mc. Il vantaggio non è per la comunità: è solo per i gestori che incassano gli incentivi pubblici che paghiamo noi contribuenti nelle bollette elettriche alla voce “oneri diversi”. Chiediamo che il Comune apra un tavolo di confronto con la Regione per rivedere il Piano d’area provinciale dei rifiuti, per fare della nostra provincia un laboratorio per soluzioni veramente rispettose del clima, invece che il territorio pattumiera del Levante ligure, a cui ci stanno condannando con il progetto Saliceti”.

