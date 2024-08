Concluso Mythoslogos 2024, Tonelli: “Edizione strepitosa con migliaia di spettatori”

Sipario sull’undicesima edizione di Mythoslogos, festival dedicato a sapienza, filosofia, arte e cultura dell’antichità greca e latina. La manifestazione si è tenuta prevalentemente in varie sedi a Sarzana, con il patrocinio del Comune. Partita il 4 maggio scorso dalla spiaggia sul Magra di Battifollo con “Canti del fiume più vasto”, si è conclusa il 16 agosto scorso con un incontro con il prof. Antonio Zollino dedicato a “Letteratura – Mito e schiavitù della bellezza”, nel corso del quale è stato presentato La ‘bellezza difficile’ di Giancarlo Marmori (Agorà&Co.).

“Un’edizione strepitosa – commenta Angelo Tonelli, ideatore e direttore artistico di Mythoslogos -. Il Festival, tra mostre, performance itineranti, conferenze e spettacoli ha coinvolto alcune migliaia di spettatori dal vivo e decine di migliaia on line e tramite Radio Elle tv, Pagine Filosofali, Facebook, You Tube, Instagram, RAI 1 cultura”.

