Corruzione, il sindaco Bucci potrebbe essere sentito come “persona informata dei fatti” prima del processo

Genova. In vista del processo per corruzione a carico dell’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’imprenditore Aldo Spinelli e l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, dopo la pausa estiva potrebbe essere sentito il sindaco di Genova Marco Bucci.

L’ipotesi – rilanciata dalle agenzie di stampa – sarebbe al vaglio dei pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde: la procura di Genova, quindi, sentirebbe il primo cittadino genovese come “persona informata dei fatti“, passaggio utile in vista di una sua eventuale testimonianza durante il processo: le sue dichiarazioni, infatti, sarebbero messe nero su bianco, e non potrebbero emergere incongruenze durante il dibattimento.

» leggi tutto su www.genova24.it