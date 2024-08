Deiva-Bonassola-Framura: Festival Nuove Terre, gran finale

Mercoledì 21 agosto a Deiva Marina, “Primavera e altre stagioni” esplorerà le fantasie e gli umori della vita di una coppia nel suo primo anno di storia. Giovedì 22 agosto a Bonassola, “La costanza della mia vita”, menzione speciale al Premio Scenario 2023, racconterà le esperienze di separazione e di abbandono del suo giovanissimo protagonista.Venerdì 23 agosto a Framura, “Petrusinu” porterà in scena le surreali dinamiche di un gruppo famigliare coinvolto in ‘un fatto brutto’. Il festival si chiude sul mare di Fornaci lunedì 26 agosto, con il coinvolgente Dj set di Lowtopic, alias di Francesco Bacci, che molti ricorderanno in formazione con gli Ex-Otago. L’evento, realizzato in collaborazione con Electropark, proporrà un insieme eterogeneo di sintetizzatori morbidi, pianoforti familiari, bassi invadenti, voci eteree e beat organici

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

*****

Mercoledì 21 agosto ore 21.30 a Deiva Marina a Piazza Bollo

Eat the Catfish presenta Primavera e altre stagioni – prima regionale

con Dario Caccuri, Martina Massaro, Jacopo Neri

regia e drammaturgia Jacopo Neri / musiche originali Enrico Truffi / produzione Eat the catfish in collaborazione con Associazione culturale Xenia

Il lavoro riparte dal solco aperto con lo spettacolo “Tre liriche” (2022), incentrato sul nesso tra amore e paura della perdita in alcune fasi di una relazione. Il nuovo progetto, non cogliendo momenti isolati del rapporto di coppia, ma seguendone la cronologia in maniera lineare, mira ad esplorare una gamma più estesa di fantasie, gioiose e dolenti, malinconiche e nostalgiche, estatiche o deliranti, che popolano la mente degli esseri umani nel primo anno di una storia: “Ci saremmo amati lo stesso, se ci fossimo conosciuti prima?”, “Ci saremmo piaciuti lo stesso, se il nostro incontro fosse andato in modo diverso?” sono solo alcune delle domande apparentemente banali che il testo radicalizza, sondandone i meandri e le implicazioni più estreme, per studiare il lungo percorso di assestamento di un sentimento: dall’incanto dei primi tempi, fino alla piena stabilità emotiva del legame con l’altro, passando per i fantasmi della gelosia, della routine e del conflitto.

*****

Giovedì 22 agosto alle 21.30 a Bonassola – Madonnina della Punta

La costanza della mia vita di e con Pietro Giannini

coordinamento tecnico dell’allestimento Marco Serafino Cecchi / assistente all’allestimento Giulia Giardi. Produzione Teatro Metastasio di Prato, sviluppato in residenza presso Teatro Due Mondi. Menzione speciale Premio Scenario 2023

C’è una famiglia che si sfalda lentamente. Ci sono due genitori, entrambi cambiati. C’è una sorella che è partita. C’è la Signora del pongo con i suoi omini cattura segreti, Paolo che ama dormire. E poi c’è un figlio, che è anche un fratello e che è un bambino, che racconta una storia in apparenza elementare. “La costanza della mia vita” è il racconto di un costante processo di separazione famigliare, il tutto filtrato da occhi e orecchie ancora abituati alle favole. Il protagonista del monologo assiste inerme agli eventi che colpiscono lui e chi gli sta intorno, obbligandolo ad entrare precocemente nel complesso mondo dei grandi. Il flusso di coscienza che si consuma sul palcoscenico è dunque un goffo tentativo di comprensione, una disperata e infantile negazione di ciò che è stato, nonché una protezione verso l’esterno e le sue brutture.