Eccellenza, Cattardico vuole una S.F. Loano “camaleontica”: “Giocare in più ruoli e adattarsi ad ogni situazione”

Finale Ligure. Il test contro il Finale (3-0 con le reti di Auteri, Bonifazio e Vierci), nonostante la pioggia battente, è stato utile a Cristian Cattardico e al suo staff per preparare la sua S.F. Loano all’Eccellenza. Mantenuto gran parte del blocco che ha vinto la Promozione, con qualche assente nella sfida di ieri al Borel, sono stati diversi gli spunti interessanti, vista la qualità tecnica dei giocatori rossoblù. Così come i nuovi innesti, tra cui un Marco Campelli in grande spolvero e l’esperienza di Daniele Puddu in difesa.

“Questi ragazzi si sono meritati il salto di categoria ed è giusto che se la vadano a giocare” ha esordito Cattardico nel post partita. Una frase che spesso si è sentita pronunciare nei pressi dell’Ellena, sintomo di riconoscenza per la cavalcata della passata stagione: “Oggi abbiamo fatto un buon test, 90 minuti con la giusta mentalità. Si sono viste buone cose, c’è da lavorare in vista del campionato. Sono arrivati alcuni giocatori che hanno caratteristiche diverse anche da quelli che avevo. Stiamo cercando di amalgamare bene il gruppo e cercare diverse situazioni anche di gioco“.

» leggi tutto su www.ivg.it