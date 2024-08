La più venduta è quella di capitan Hristov, ma c’è anche chi ha chiesto la 4 di Salva Ferrer. Intanto lo Spezia mette un piede al terminal crociere

Su tutte c’è la 55 del capitano della squadra Petko Hristov, niente male anche la sempre affascinante numero 9 di Francesco Pio Esposito, primo marcatore del campionato 2024-25 nel 2-2 d’esordio all’Arena Garibaldi di Pisa. Ma c’è anche chi ha varcato le porte dello Spezia Store di Via Sant’Agostino e ha chiesto una maglia significativa esaudendo un desiderio non banale e che crea valore nella sensibilità del pensiero: la numero 4 scelta da Salva Ferrer. Come andare al di là del mero fatto calcistico, una sorta d’in bocca al lupo per il ragazzo di Sant Joan Samora, rientrato in squadra giusto quindici giorni fa dopo un anno di cure e con una voglia matta di riprendersi pian piano tutto quello che la sfortuna gli ha tolto negli ultimi dodici mesi. Con le cessioni di Simone Bastoni e Daniele Verde (e la rinuncia alla 10 di Salvatore Esposito, che dunque rimane curiosamente senza padrone), il 26enne catalano insieme allo spezzino Luca Vignali, è l’ultimo di quella serie A conquistata e poi riconfermata. Cose che non si possono dimenticare. Cose da cui ripartire.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com