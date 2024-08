La vetrina di agosto che non ti aspetti: negozio di Albisola espone un albero di Natale

Albisola Superiore. Un albero di Natale in vetrina in un negozio di abbigliamento di Albisola Superiore? Potrebbe sembrare tutto normale, se non fosse che il calendario segna 19 agosto e le temperature si aggirano intorno ai 30 gradi.

Succede ad Albisola Superiore, dove il negozio di abbigliamento “L’Ostrica” si è già portato avanti e, forse complice il calo delle temperature dettato dal maltempo delle scorse ore, ha colto la palla al balzo per far respirare ai turisti in anticipo l’atmosfera natalizia.

