L’estate non è ancora finita: “In Liguria tornerà il caldo, ma stavolta non sarà estremo”

Genova. Lo strascico dell’ondata di maltempo che ha investito la Liguria tra Ferragosto e il weekend avrà vita breve: sul Mediterraneo l’estate non è ancora finita e già nei prossimi giorni assisteremo a un nuovo aumento delle temperature con ritorno generalizzato del bel tempo. L’aspetto positivo è che non sembrano esserci i presupposti per un ritorno di condizioni estreme, con ondate di calore prolungate e tassi di umidità elevati. Anzi, non si possono escludere nuove incursioni perturbate in prospettiva.

“Il rimescolamento in quota c’è stato, c’è molta differenza nella massa d’aria – spiega Daniele Laiosa, presidente dell’associazione Limet -. Abbiamo valori di almeno 3-4 gradi in meno rispetto a settimana scorsa e soprattutto tassi di umidità relativa tra il 50 e il 65% sulla costa. La mitigazione si era già avuta prima di questo break, lo si poteva avvertire in serata. Ma per gli ambienti interni ci voleva un aiuto in più e la pioggia ha avuto effetti positivi”.

