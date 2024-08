Monza. Al via la prevendita per l’incontro di sabato tra Monza e Genoa (20:45). I biglietti del settore Ospiti sono riservati esclusivamente ai supporter rossoblù residenti in Liguria e titolari di Dna Genoa. Il costo base è di 20 euro a cui vanno aggiunti i diritti di commissione. Non è consentito il cambio nominativo dei titoli acquistati.

L’ingresso destinato al settore Ospiti corrisponde al Gate 9.

