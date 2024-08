“Percorsi”, laboratori per bambini nel segno di Keith Haring

A Santo Stefanno Magra, con l’inizio del festival “Percorsi” prenderanno il via anche i laboratori per bambini che intratterranno i più piccoli, mentre i grandi potranno assistere alle serate evento con gli ospiti della Vª Edizione del festival: in ordine di partecipazione, Benedetta Tobagi e Francesca Cavallo (22 agosto), Domenica Iannacone (23 agosto), Edoardo Prati e Mario Monti (24 agosto) e Walter Veltroni (25 agosto). Da giovedì 22 a domenica 25 agosto, sempre alle 20.30 e sempre in Piazza della Chiesa a Santo Stefano – adiacente a Piazza della Pace, luogo di incontro di “Percorsi” – avrà luogo questa proposta per bambini dal titolo “Il Dipinparlando”. Il laboratorio, rivolto a bambini da 5 a 11 anni e a cura dell’Associazione Tartastoj, tratterà i temi dell’esistenza umana, dell’amore, della pace e della fratellanza, e lo farà attraverso i simboli dell’arte di Keith Haring con la realizzazione di dipinti ispirati all’autore e l’utilizzo di varie tecniche. Nel corso del laboratorio verranno lette poesie a tema con il titolo generale della rassegna culturale: generazioni.

Info e prenotazioni: Cinzia Tartaruga: 328 7074162 / Anastasia Boni: 327 4422911

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com