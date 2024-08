‘Progetto pontili’, Legambiente, Comitato e Marittima: “Criticità evidenziate anche da Commissione ministeriale”

Il progetto di riqualificazione della rada di Lerici, che prevede la realizzazzione di pontili galleggianti e il trasferimento agli stessi di circa 450 barche dai gavitelli, è al centro di alcuni interventi diffusi in queste ore, uno da Legambiente Lerici, uno dal Comitato per la tutela della rada di Lerici, uno dalla Società marittima di mutuo soccorso lericina. “Il progetto dopo un lungo e annoso percorso a zig-zag il 24 agosto 2023 è stato presentato in forma ‘definitiva’ al ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza energetica per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale – scrivono dal circolo lericino di Legambiente, guidato dal presidente Giovanni Cortelezzi -. In pochi avranno letto il progetto nell’ultima sua stesura, ancora meno le osservazioni fatte e, dal tono degli articoli comparsi in queste ultime settimane sui quotidiani, nessuno della giunta comunale ha letto il parere della Commissione ministeriale, parere 902 del 24 novembre 2023, da pagina 21 a pagina 25. La Commissione, oltre ad accertare che il progetto va sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale, ritiene che, si legge, <gli elaborati progettuali presentati, pur fornendo una buona descrizione generale delle opere che il Proponente intende realizzare, manchino dell’analisi e descrizione di alcuni aspetti fondamentali per la valutazione dei potenziali effetti ambientali, fra cui la cantierizzazione e le ragionevoli alternative>”.

Legambiente, “interpretando e riassumendo il parere della Commissione”, ritiene che: “Non sono state esaminate soluzioni progettuali alternative (per chi ne avesse voglia a questo link le osservazioni del nostro circolo di Legambiente https://va.mite.gov.it/File/Documento/914647 ). Manca la verifica preventiva dell’impatto sul patrimonio archeologico (parere del Ministero della Cultura https://va.mite.gov.it/File/Documento/908933). Manca uno studio di impatto sui beni culturali e sul paesaggio. Non sono stati verificati gli effetti cumulativi relativi ad altri progetti previsti in quell’area (riqualificazione del Lungomare). Mancano completamente considerazioni sulla cantierizzazione. Non viene tutelata la presenza di habitat e di specie protette. Non sono evidenziati gli impatti sulla qualità dell’acqua, dell’aria, del rumore. Non viene evidenziato l’impatto sulla viabilità. Manca la caratterizzazione del territorio, della popolazione, della salute umana, del biota marino e l’analisi dei possibili effetti del progetto su dette componenti. E’ stata omessa (nel progetto) la foce del Carbognano. Non è chiaro dove verranno messi i servizi igienici. Non è stato approfondito lo studio di ricadute negative sul paesaggio. Manca un piano di monitoraggio dell’impatto sulle componenti ambientali, sulla circolazione dell’acqua, sulla possibile facilitazione di ingresso di specie aliene”.

