Recco: i “Buio Pesto” special guest alla serata sull’autismo

Dallo staff di Carlo Gandolfo

Una serata di sensibilizzazione per unire comunità e famiglie, in un abbraccio di inclusione e comprensione si svolgerà a Recco venerdì 23 agosto, in piazza Nicoloso, alle ore 21. Organizzato da ANGSA Genova Onlus con il supporto della Fondazione Cometa Blu, torna per il terzo anno “Note in blu”. La serata, che si svolgerà tra intrattenimento e riflessioni, permetterà di richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico. Con la partecipazione di Lorenzo Aloisi, Samuele Barbagelata, Veronica Greco e Simone Durante, Francesco Chinchella e Marta Revello, Renata Busatto. Inoltre, ci saranno le esibizioni della Palestra Olympica Gym Team con le campionesse italiane di ginnastica estetica Pro Recco Gym Club e il gruppo musicale dei Buio Pesto. Ingresso libero.

