‘Santa’: scippa orologio da 50.000 euro a turista sul lungomare

A seguito di indagini della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, i militari della

Compagnia Carabinieri di Milano Duomo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 32enne di origine algerina, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, riconosciuto quale autore di un furto con strappo (fatta salva la presunzione di innocenza), perpetrato poche sere fa sul lungomare di S. Margherita Ligure.

L’uomo, nella cui disponibilità sono stati trovati falsi documenti di identità, la sera del 16 agosto,

unitamente ad altri due soggetti di origine nord africana in fase di identificazione, si trovava nella cittadina ligure. Qui, dopo aver individuato la vittima – un cittadino peruviano, residente in

Svizzera, possessore di un orologio di lusso (un Patek Philippe del valore di 50.000 euro circa) –

poneva in essere l’azione delittuosa, sottraendo all’uomo il prezioso monile, strappandolo con

violenza dal polso e dandosi successivamente a repentina fuga.

Attraverso un’attenta analisi del sistema di videosorveglianza urbana, i Carabinieri della

Compagnia CC di S. Margherita Ligure sono riusciti a individuare il veicolo con il quale i malfattori si sono allontanati dalla riviera, riuscendo a ricostruirne gli spostamenti e a localizzarne l’ultima posizione a Milano.

La macchina, posteggiata in una via del centro del capoluogo lombardo, è stata successivamente

monitorata attentamente dai militari della Compagnia CC di Milano Duomo, in continuo contatto con i colleghi della cittadina ligure. Dopo un accurato servizio di osservazione e un tempestivo intervento, i carabinieri hanno bloccato l’autore del furto con strappo esattamente nel momento in cui accedeva all’autovettura.

All’esito della successiva perquisizione personale, il fermato – che ha inizialmente fornito un

documento d’identità francese rivelatosi falso – è stato trovato in possesso degli indumenti con i

quali aveva commesso il reato e di altre due carte di identità francesi contraffatte.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di riconoscere l’uomo quale autore del furto. Ulteriori

indagini sono in corso per identificare i complici. La refurtiva, non recuperata, risulta tuttavia

coperta da assicurazione. L’uomo, sottoposto a fermo e indiziato di delitto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Milano San Vittore.

