Savona, la tendopoli sulla spiaggia libera delle Fornaci. I residenti: “Non vogliamo più convivere con questa situazione”

Savona. “Vivo qui, in zona Fornaci, e non ho mai visto una cosa del genere in 20 anni”. Un fine settimana che sembra non finire. Nemmeno l’allerta arancione scoraggia i vacanzieri accampati sulla spiaggia libera con tende e quant’altro.

Dalle finestre dei palazzi oltre corso Vittorio Veneto, invece, mentre scende la pioggia, sale la rabbia. Da venerdì a domenica. Questo fine settimana che cerca un po’ di allungare il Ferragosto. Ecco le immagini di cosa succede sulla spiaggia libera delle Fornaci. Da quando arrivano persone e montano tende e gazebo, a quando se ne vanno con sacchi e sporcizia di ogni genere, lasciata tra i chicchi di sabbia. Zona Scaletto.

