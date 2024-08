Skymetro, il comitato in pressing sui candidati alle regionali: “Impegnatevi ad abrogare la deroga”

Genova. “Siete favorevoli o contrari allo Skymetro?”. È la domanda che il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile pone ai futuri candidati alle elezioni regionali in Liguria, chiedendo che si esprimano sul punto “il prima possibile“. Nel frattempo il progetto è ancora al vaglio dei tecnici per superare gli ultimi rilievi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre sul fronte del no si attende la pubblicazione del bando di gara per chiedere una sospensiva al Tar dopo aver presentato il ricorso.

“Siamo ben cosci che questa opera si inserisce in un quadro molto più vasto”, precisa il comitato. Ma la questione è effettivamente di interesse regionale perché alla fine del 2023 il Consiglio ha approvato un emendamento della giunta Toti che istituisce, per le “infrastrutture lineari strategiche di trasporto pubblico, situate in grandi centri urbani e finalizzate al miglioramento della mobilità urbana con contestuale riduzione del trasporto privato e delle emissioni, non altrimenti localizzabili”, una deroga al regolamento regionale del 2011 che impedisce di costruire nella fascia di inedificabilità assoluta dei corsi d’acqua, cioè entro 10 metri dall’alveo.

