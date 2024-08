Strisce blu nel nuovo parcheggio di interscambio al Palasport, il Pd: “La sosta sarà a pagamento?”

“Sono anni che chiediamo a Peracchini e Casati chiarezza rispetto al regime della sosta dei parcheggi di interscambio che stanno per essere ultimati in Piazza d’Armi e al Palazzetto dello sport.

Abbiamo sempre chiesto ed auspicato la gratuità sia degli stalli, sia delle navette che serviranno le strutture, proprio al fine di incentivarne l’utilizzo da parte di pendolari e non. Anche perché – lo ricordiamo – per la realizzazione delle opere sono state impiegate esclusivamente risorse del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto non si rinvengono motivi per cui il Comune non dovrebbe fornire un servizio completamente gratuito”. Lo afferma il consigliere comunale del Partito democratico spezzino Andrea Frau, anche a nome dei colleghi Martina Giannetti, Andrea Montefiori, Dino Falugiani, Marco Raffaelli, Piera Sommovigo e Viviana Cattani, annunciando con una nota stampa di aver depositato in Comune un’interpellanza in merito.

