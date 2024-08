Trentanove violazioni e quattro denunce: il bilancio del ponte di Ferragosto della Polizia di Stato

Tempo di bilanci per la Polizia di Stato al termine del ponte ferragostano. L’attività si è concentrata sulle strade e nei locali, in particolare a Lerici un locale è stato sanzionato per la mancanza della relazione sull’impatto acustico e della tabella del tasso alcolemico. Questo controllo è stato eseguito con Asl che ha riscontrato delle criticità. Al titolare è stata elevata una sanzione da mille euro.

Come detto sono stati eseguiti una serie di controlli anche sulle strade. Sono state 32 le pattuglie impiegate dalla Stradale che hanno controllato 64 veicoli, 108 persone, 20 sono state sottoposte all’alcoltest. In totale sono state rilevate 39 infrazioni al codice della strada: 1 per guida senza patente, 4 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. In città la Squadra volanti ha vigilato sulle principali vie e piazze cittadine sia nell’intera giornata di Ferragosto che nei giorni successivi del week-end. Assieme all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, l’attività degli operatori si è concentrata negli eventi che si sono svolti in questi giorni in provincia: il “Summer Party Dj Set”. l’ultima Summer Nights a Brugnato con i Tiromancino, i festeggiamenti in onore della Madonna Bianca a Porto Venere e l’evento “Pitei ‘N cantina”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com