Una “catena umana” per salvare gli alberi di Brignole, stasera al via i lavori per abbatterli

Genova. Un centinaio di persone hanno manifestato a Brignole a partire dalle 17 per opporsi alla decisione di Comune e Aster di tagliare 15 pini secolari ritenuti a rischio crollo in base alle analisi di uno studio specializzato di Torino. L’inizio dei lavori è previsto per questa sera.

Un presidio quasi spontaneo, organizzato in poche ore da Raffaella Capponi della Rete dei comitati genovesi dopo il tavolo tecnico di stamattina a Tursi, che ha dato vita a una sorta di catena umana per proteggere simbolicamente gli alberi di viale Thaon di Revel, strada adibita a capolinea dei mezzi Amt dove l’ombra delle piante attenua la calura nei mesi estivi.

