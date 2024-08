La sera camminano al buio illuminando il sentiero con una torcia. Mentre con la pioggia di questi giorni altri cercano di superare una pozza d’acqua utilizzando una panchina come ponte sulla Via dell’Amore. Protagonisti sono i turisti, immortalati negli scatti inviati da un lettore a Città della Spezia. Il tratto di sentiero che unisce Riomaggiore a Manarola è stato restituito da poco alle Cinque Terre, al termine di 12 anni non poco turbolenti per la sua riapertura.

