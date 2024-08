A Castelnuovo torna la festa di Radio Rogna

Fissata la data per la festa di Radio Rogna che anche quest’anno si terrà presso il centro sociale di Castelnuovo Magra. “Posteggiamo FurgoMytho al Centro sociale di Molicciara – scrivono quelli della radio – dai nostri grandi fratelli dell’Aps Gli Amici del Giaco’ e facciamo festa dalla mattina alla sera: mangiare, bere, musica, ospiti, incontri, laboratori, banchetti, tutto in diretta…la radio con la festa intorno. L’appuntamento è sabato 7 settembre dalle 10.00 in poi, si mangia a pranzo a cena e pure a merenda: a breve maggiori info, il menu e il palinsesto della giornata”.

Anche in questa edizione, che dunque si svolgerà in una sola giornata, il fulcro della festa sarà il furgone realizzato tramite il progetto di crowdfunding in ricordo di Giulio Orsini: “Questo per noi è stato un anno importante, il primo con FurgoMytho, con lui abbiamo già percorso strade, raggiunto piazze, scuole ed eventi culturali: senza il sostegno di tutte e tutti voi non sarebbe stato fattibile. Ancora grazie a voi e al nostro amico Giulio che continua a far viaggiare questo sogno su quattro ruote”.

