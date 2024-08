Alberi tagliati a Brignole, l’esperto: “Si potevano salvare anche se a rischio crollo, ecco come”

Genova. I pini domestici di viale Thaon di Revel, di cui ieri sera è iniziato l’abbattimento, si potevano salvare anche se classificati a rischio crollo. È quanto sostiene Gian Pietro Cantiani, dottore forestale, titolare di uno studio e socio fondatore della Società Italiana di Arboricoltura, portato ieri da Italia Nostra come esperto alla consulta del verde a Tursi.

È stato lui a proporre un’ulteriore analisi con un metodo diverso e l’eventuale applicazione di una tecnica per consolidare le radici degli alberi già sperimentata con successo in altre località italiane. Percorso che tuttavia avrebbe richiesto di fermare le motoseghe almeno per qualche settimana, mentre il Comune ha deciso di procedere senza indugi per motivi di sicurezza.

