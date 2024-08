Asl 5 liquida gli incentivi per i direttori e i membri del collegio sindacale: spesa totale 140mila euro

La Asl 5 ha deliberato la liquidazione degli incentivi per i vertici aziendali relativi al 2023 a favore del direttore generale, del direttore amministrativo, del direttore sanitario, del direttore sociosanitario e dei membri del collegio sindacale. Il totale dei compensi aggiuntivi ammonta a 140.463,20 euro ed è calcolato sulla base del raggiungimenti di alcuni obiettivi generali e di quello specifico sul rispetto dei tempi di pagamenti nei confronti dei fornitori.

La quota massima aggiuntiva spettante ai componenti della direzione aziendale è pari al 20 per cento del trattamento economico lordo annuo e all’interno di questa somma incide per il 70 per cento la percentuale di raggiungimento degli obiettivi generali nelle aree economica, prevenzione, ospedaliera e distrettuale, quota che per il 2023 della Asl 5 è stata fissata al 98 per cento. Il restante 30 per cento degli incentivi è invece relativo al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori, lo scorso anno rispettati al 100 per cento da parte della Asl spezzina.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com