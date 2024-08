Ceriale. Controlli questa mattina da parte del personale della Polizia Locale assieme all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Savona presso gli stabilimenti balneari di Ceriale.

Uno stabilimento è stato sanzionato per alcune migliaia di euro in quanto è stato identificato un soggetto intento a sorvegliare i bagnanti in qualità di bagnino senza avere in corso alcun rapporto di lavoro o di collaborazione con i gestori dell’attività balneare.

» leggi tutto su www.ivg.it