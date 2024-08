“Basta propaganda con i nostri soldi”, lo striscione sotto la Rai contro i giornalisti embedded

Genova. “Battistini e Traini megafoni di Kiev. Rai: basta propaganda coi nostri soldi”. Questo lo striscione comparso ieri in corso Europa davanti alla sede ligure della Radiotelevisione italiana contro l’utilizzo dei giornalisti embedded nell’offensiva ucraina in territorio russo.

Ne da notizia l’agenzia di stampa Ansa. Battistini e Traini sono rientrati nei giorni scorsi in Italia dopo che i servizi russi dell’Fsb hanno aperto un procedimento penale per aver “attraversato illegalmente il confine di Stato della Federazione Russa e aver filmato un video nel territorio del villaggio di Sudzha, nella regione di Kursk” per coprire l’attacco delle forze ucraine.

