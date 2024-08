Cinque gol in due partite, tanti quanti nelle ultime sei dello scorso anno. Davanti lo Spezia ha un’altra marcia

Tre gol a Salerno e due a Pisa nelle prime due giornate ufficiali della stagione, lo Spezia si riscopre una squadra prolifica, capace di creare e soprattutto concretizzare le proprie occasioni da gol. Un dato in contro tendenza con lo Spezia dello scorso anno, che nonostante sia riuscito a raggiungere l’obiettivo salvezza ha più volte fatto fatica a trovare la via della rete. Rispetto agli uomini che hanno concluso la scorsa stagione, l’attacco vede un solo volto nuovo, Edoardo Soleri, che numericamente ha preso il posto di Luca Moro, cinque gol tra tutte le competizioni l’anno scorso. L’impatto di Soleri è stato simile a quello di Moro, che addirittura nelle prime due partite della passata annata aveva segnato tre reti, due in campionato al Sudtirol e una in Coppa Italia al Venezia, prima di fermarsi praticamente a quelle prime giornate. Ma in generale il reparto offensivo, che ha perso anche Daniele Verde e attende il rientro di Rachid Kouda, sembra maturato e pronto a moltiplicare i numeri dello scorso anno.

Con una stagione di esperienza in più sulle gambe e nella testa, Pio Esposito si candida a possibile sorpresa nella squadra di Luca D’Angelo. Appena tre reti lo scorso anno, di cui una pesantissima contro il Venezia nella vittoria salvezza, il giovane Pio si è subito sbloccato all’esordio contro il Pisa. Ancora a caccia della prima gioia in maglia bianca Diego Falcinelli, mentre si attende la doppia cifra da Giuseppe Di Serio, l’uomo che con il suo arrivo a gennaio scorso aveva dato una grossa mano al reparto offensivo in grande difficoltà. Nelle prime due uscite della attuale stagione, lo Spezia ha segnato tanti gol quanti ne aveva realizzati nelle ultime sei giornate dello scorso campionato, dando la sensazione di aver cambiato marcia.

