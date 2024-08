Ecco la prima uscita della settimana: Corradini in prestito alla Ternana

“Ho parlato personalmente con Corradini e con il direttore Melissano. Forse per lui è meglio che vada a giocare, è un ragazzo di proprietà nostra e in cui crediamo, ma ha bisogno di giocare e qui è un po’ chiuso da centrocampisti più pronti di lui”. Poco più di dieci giorni fa parlava così Luca D’Angelo, che nella conferenza precedente alla sfida di Coppa Italia contro la Salernitana chiudeva le porte a Giovanni Corradini, finito sul mercato visto il poco spazio a disposizione nella squadra bianca. E oggi, dopo qualche giorno di trattativa, lo Spezia ha trovato una nuova sistemazione al centrocampista 21enne (ne compirà 22 a novembre, ndr), che nella nuova stagione giocherà in Serie C alla Ternana.

L’operazione è ormai definita, dopo che lo Spezia aveva già trovato l’accordo con le Fere di Ignazio Abate da giorni. Corradini si trasferisce a Terni con la formula del prestito secco e potrà mettersi in luce in terza serie, dove già ha accumulato presenze due anni fa con la maglia della Pro Vercelli. Arrivato allo Spezia un anno fa a titolo definitivo, Corradini ha disputato una sola partita nella scorsa annata, in Coppa Italia contro il Sassuolo, senza mai trovare spazio anche solo per uno spezzone in Serie B. Ora la nuova opportunità in una piazza importante con ambizioni di risalita, in cui Corradini potrà mettersi in luce prima di tornare allo Spezia con più esperienza.

