La Letimbro si insedia al Bacigalupo, Roso e Dotta: “A fine anno sorrideremo a prescindere”

Nel passaggio tra l’annuncio della decisione di alzare bandiera bianca e la decisione di riprovarci, la Letimbro ha perso tutti i giocatori, eccezion fatta per l’attaccante Zignego. Tuttavia, il nuovo impulso dato in primis dal mister Dario Roso ha consentito al club di allestire una rosa completa. Non sarà facile salvarsi in un girone tosto come il “B” ma l’entusiasmo è tanto in seno a un club che ha rischiato seriamente di non presentarsi ai nastri di partenza.

Nonostante le condizioni precarie della struttura, non manca l’emozione da parte dei mister Dario Roso e Fabrizio Dotta derivante dall’avere come teatro della propria stagione lo stadio Valerio Bacigalupo. “La Letimbro per me è casa – commenta Roso -, l’ho allenata per quattro anni: siamo partiti dalla Terza Categoria e siamo arrivati in Prima Categoria. Ho un forte legame con il presidente Antonio Vitiello- A Pallare ho vissuto una bella esperienza, ma il richiamo della Letimbro era forte, anche perché rischiava di sparire nell’anno dell’ottantesimo compleanno”.

