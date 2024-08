Leivi: “Artisti e artigiani”, aperta la mostra dai volti sempre nuovi

Presso la sala polivalente Giovanni Paolo II di San Bartolomeo di Leivi questa sera è stata inaugurata la quattordicesima edizione della mostra “Artisti e artigiani a Leivi”. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “La Torre”, raccoglie lavori di fotografi, pittori, scultori, intagliatori, artigiani del cuoio e dei tessuti. Ogni edizione partecipano personalità nuove, che si uniscono a chi ha già esposto. Le new entry di quest’anno sono Mint Seensat, Massimo Bertoletti, Alessia Carta, Katherine Podestà, Sandro Ellena, Elena Uvarova e Alba Livraghi.

“Leivi evidentemente è una base di artisti: quest’anno ne abbiamo ben sette nuovi e in gran parte giovani. La cosa bella di questo evento è la grande collaborazione tra gli artisti, non in competizione tra loro”, ha introdotto Mirna Brignole, presidente de “La Torre”, aderente alla Consulta ligure, rete che riunisce tutti le associazioni di cultura ligure, il cui il presidente, Giorgio Oddone, era presente stasera. “La mostra è un modo per far conoscere il nostro territorio e gli artisti e artigiani ci fanno riscoprire la comunità attraverso la bellezza dell’arte”, le parole del sindaco Gabriele Pisani.

