Malore in spiaggia, spezzino muore all’isola d’Elba

È un 84enne originario della Spezia l’uomo che ha perso la vita questa mattina sulla spiaggia del “Capitanino” a Marciana Marina. L’anziano si trovata in vacanza all’isola d’Elba – di cui era abituale frequentatore – quando ha accusato un malore improvviso. Subito soccorso da Pubblica Assistenza, Croce Rossa e automedica, per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i disperati tentativi di rianimarlo. Inutile anche l’attivazione dell’elisoccorso Pegaso in previsione di un disperato volo in ospedale.

