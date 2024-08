Liguria. Netto miglioramento delle condizioni atmosferiche già dal mattino, con cieli prevalentemente soleggiati su tutta la regione, e qualche cumulo sull’appennino di levante.

Nel pomeriggio formazione di qualche cumulo in più nell’entroterra, con possibile sviluppo di qualche isolato temporale sul centro-levante, specie valli Aveto/Trebbia in discesa verso le coste adiacenti, dove non si esclude qualche sconfinamento. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

