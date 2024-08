Miss Italia Liguria in Piazza Europa: ospite Rausy Giangarè

Per la prima volta Miss Italia approda alla Spezia: il 24 agosto si terrà la finalissima di Miss Italia Liguria, dove si decreterà la vincitrice di questo importante riconoscimento, che avrà accesso alla finale nazionale che si terrà dal 4 al 7 settembre presso Numana nelle Marche. Parteciperanno 30 concorrenti provenienti da tutte le province della Liguria, che saranno giudicate da una giuria d’eccellenza. Per questa serata sarà ospite anche l’attrice Rausy Giangarè, conosciuta per essere stata protagonista di diverse fiction, come “Buongiorno Mamma!”, “Buongiorno Mamma 2!”, “Lea, un nuovo giorno” e al Cinema con Pierfrancesco Favino ne “Il Colibrì” e “Resta con me”.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La nostra città è pronta per accogliere la finale dell’ottantacinquesima edizione di Miss Italia Liguria, una competizione molto seguita, che celebra non solo la bellezza, ma anche l’impegno e la determinazione di tante giovani concorrenti. Questo evento contribuisce a rendere La Spezia ancora una volta protagonista di manifestazioni di grande richiamo”.

Mirella Rocca, esclusivista per la Regione Liguria Piemonte e Valle D’Aosta e formatrice delle concorrenti, dichiara: “Quest’anno è stato un anno bellissimo con tutte le candidate liguri di Miss Italia, perché oltre la bellezza c’è tanto talento, la maggioranza delle ragazze sono tutte talentuose, ballerine o con doti recitativo notevoli. Il mio desiderio è quello di portare la corona nazionale sulla regione Liguria”.

La serata inizierà alle ore 20.30, dove le concorrenti saranno coinvolte in musical e tanto spettacolo. I presentatori saranno Luca e Max, affiancati dalla Miss Liguria 2023 Nicole Barbagallo.

