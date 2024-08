Prima Categoria, Letimbro. Il presidente Vitiello: “Roso specialista nel creare gruppi, Bacigalupo sia fortino”

C’era quando la Letimbro navigava, ormai anni fa, nei bassifondi della Terza Categoria. C’è oggi con la Letimbro inquilina dello stadio Valerio Bacigalupo. In mezzo, un cavalcata esaltante fino alla Prima Categoria, mantenuta per sette stagioni. Antonio Vitiello, da poco presidente, c’è sempre stato e probabilmente senza di lui non ci sarebbe più un pezzo di storia del Santuario.

“Mi sono buttato in quest’avventura nella speranza che sia proficua e che a fine campionato vada tutto bene – commenta -. Abbiamo iniziato da zero dovendo ricostruire la squadra da capo con un solo giocatore rimasto. Adesso siamo riusciti ad arrivare ad una rosa di 25 giocatori con tanti dirigenti, andiamo avanti”.

